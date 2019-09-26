Дмитрий Медведев поздравил Артура Чилингарова с юбилеем

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с ученым-полярником, депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Глава кабинета министров поздравил Чилингарова с юбилеем и вручил ему благодарность правительства.

Российскому океанологу, полярному исследователю и политическому деятелю Артуру Чилингарову 25 сентября исполнилось 80 лет.

В опубликованной в среду на сайте правительства РФ поздравительной телеграмме по случаю юбилея ученого Медведев, в частности, отметил, что Чилингаров внес огромный вклад в изучение Арктики и Антарктики. По словам премьер-министра РФ, профессионализм и богатый жизненный опыт Чилингарова востребованы в самых разных сферах: в законотворческой и партийной работе, в Русском географическом обществе и на посту специального представителя президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.