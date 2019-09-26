Титов считает, что его предложение о "черном списке судей" не поняли в Госдуме

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил в четверг журналистам, что в Госдуме не поняли суть его предложения о создании "черного списка судей", в то время как инициатива является законной.

Титов ранее на своей странице в Facebook сообщил о намерении создать "черный список судей" на основе анализа судебных решений. В частности, планируется создать специальную экспертную группу, которая будет оценивать судейские решения. Председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, комментируя эту тему, отрицательно оценил предложение создать "черный список", посчитав неправильным составлять подобные списки по профессиям.

"Это список заведомо неправосудных решений, это будет серьезная, вдумчивая работа. Может быть, Крашенинников не прочитал точно наше предложение. Это абсолютно законный путь", - сказал Титов ТАСС в кулуарах Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

Он отметил, что экспертная группа будет анализировать открытые судебные решения и инициировать дела в отношении судей, которые вынесли заведомо противоречащие праву решения.

"Если мы увидим, что судья использовал решение в корыстных целях, если есть личный интерес судьи, то тогда будет возбуждаться уголовное дело", - добавил бизнес-омбудсмен.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тысяч экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте sco-brics.ru. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.