В России оформили 14 млн электронных больничных

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Больница в Липецкой области выдала 14-миллионный электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) в России со дня вступления в силу соответствующего закона, сообщила в четверг пресс-служба Фонда социального страхования (ФСС).

"В России выдан 14-миллионный электронный больничный, его получил житель Липецкой области. Порядка 30% всех больничных, которые выдаются гражданам, оформляются в электронном виде", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на первом месте по количеству уже выданных ЭЛН находится республика Татарстан (962,6 тыс.), на втором и третьем местах - Московская (680,8 тыс.) и Кемеровская (652,2 тыс.) области.

Закон об электронных больничных листах вступил в силу с 1 июля 2017 года. Согласно документу, электронный больничный оформляется с письменного согласия работника при обращении в медицинскую организацию. Такой больничный не надо относить в отдел кадров, достаточно сообщить своему работодателю номер электронного листка нетрудоспособности.