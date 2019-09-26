{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Генконсульстве РФ рассказали, что россияне не пострадали при землетрясении в Стамбуле

Его эпицентр находился на глубине 6,99 км в центральной части Мраморного моря

АНКАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские граждане не пострадали в результате землетрясения, которое произошло в четверг в крупнейшем турецком городе Стамбуле. Об этом говорится в распространенном заявлении генконсульства РФ в Турции.

"Данных о пострадавших от землетрясения россиянах не поступало, генконсульство России в Стамбуле работает в нормальном режиме", - отмечается в коммюнике.

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), в 13:59 по местному времени (совпадает с московским) в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился на глубине 6,99 км в центральной части Мраморного моря к югу от Силиври. В течение часа последовало около 30 повторных толчков.

Теги
ТурцияРоссия
Умер Жак Ширак
"Его наследие для Франции и Евросоюза останется навсегда"
Соболезнования и воспоминания о бывшем президенте Франции Жаке Шираке
Читать полностью