В Генконсульстве РФ рассказали, что россияне не пострадали при землетрясении в Стамбуле

АНКАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские граждане не пострадали в результате землетрясения, которое произошло в четверг в крупнейшем турецком городе Стамбуле. Об этом говорится в распространенном заявлении генконсульства РФ в Турции.

"Данных о пострадавших от землетрясения россиянах не поступало, генконсульство России в Стамбуле работает в нормальном режиме", - отмечается в коммюнике.

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), в 13:59 по местному времени (совпадает с московским) в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился на глубине 6,99 км в центральной части Мраморного моря к югу от Силиври. В течение часа последовало около 30 повторных толчков.