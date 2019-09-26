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Роскомнадзор: Mercedes-Benz, Sony и Huawei нарушали закон о персональных данных в России

Ведомство провело плановые проверки российских представительств этих иностранных компаний
Здание Роскомнадзора Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Здание Роскомнадзора
© Станислав Красильников/ТАСС

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор завершил плановые проверки российских представительств иностранных компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei по соблюдению законодательства о персональных данных. Выявлены отдельные случаи нарушений условий обработки и уничтожения данных россиян, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства по итогам форума "Спектр 2019".

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"В ходе проверок подтвердился факт того, что все три указанные компании локализовали базы с персональными данными российских граждан на территории России. Результаты проверок показали, что российские представительства указанных иностранных компаний стремятся соблюдать требования российского законодательства о персональных данных. В отдельных случаях сотрудники Роскомнадзора выявили нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных, а также факты использования согласий граждан, не соответствующих установленным требованиям", - сообщили в ведомстве.

При этом в пресс-службе пояснили, что компаниям выданы предписания об устранении этих нарушений.

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