Более 660 новых автобусов выйдут на подмосковные маршруты до середины 2020 года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Свыше 660 новых автобусов выпустит Ликинский автобусный завод по заказу Московской области, они выйдут на маршруты региона до середины 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"По заказу Московской области Ликинский автобусный завод выпустит свыше 660 автобусов большого класса новой модификации. Новая поставка автобусов начнется в конце осени 2019 года и завершится в середине 2020 года. Автобусы приобретены в лизинг в рамках госконтракта, заключенного между Минтрансом области и АО "Сбербанк Лизинг" на общую сумму 9,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что поставки автобусов будут проведены в рамках заключенного соглашения между правительством Московской области и "Группой ГАЗ", которое подразумевает развитие транспортной инфраструктуры Подмосковья.

"До конца этого года будет выпущено 300 автобусов, 100 из которых мы ожидаем уже к концу осени. Транспортные средства будут выходить на маршруты поэтапно: в первую очередь на те, где высокий уровень пассажиропотока", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

В пресс-службе пояснили, что салоны новых автобусов адаптированы для маломобильных граждан, а количество посадочных мест увеличено в 1,5 раза - до 42. Общая вместимость транспортного средства составит 84 человека. В салонах также будут установлены Wi-Fi роутеры и USB-зарядки для гаджетов. Машины оснащены современным отечественным двигателем экологического стандарта "Евро-5".