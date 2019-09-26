Приставов освободят от попадания под административный арест

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Судебные приставы в России после принятия закона "О службе в органах принудительного исполнения в РФ", который приравняет их к сотрудникам правоохранительных органов, будут освобождены от наказаний в виде административного ареста и обязательных работ. Об этом говорится в извещении Минюста на портале проектов нормативных актов о начале разработки соответствующих поправок в законодательство.

К ним, так же как и к военнослужащим, полиции, сотрудникам ФСИН и пожарной службы будет распространяться особый порядок привлечения к ответственности за административные правонарушения, отмечается в пояснении к разрабатываемому законопроекту.

Кроме того, другим разрабатываемым законопроектом предлагается отнести расследование уголовных дел в отношении приставов, а также лиц, совершивших преступления в отношении приставов в связи с их служебной деятельностью, к подследственности СК. Также вопросы защиты пенсионных прав приставов, как и других категорий отдельных видов госслужбы (военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, противопожарной службы, таможни) предполагается передать в подсудность военных судов.

Предполагается, что новеллы вступят в силу с 1 января 2020 года вместе со вступлением в силу закона "О службе в органах принудительного исполнения в РФ", который приравняет статус приставов к сотрудникам правоохранительных органов.