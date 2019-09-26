Депутат Госдумы: запрет на использование открытого огня на балконах нужно конкретизировать

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Термин "открытый огонь" в запрете МЧС на его использование на балконах жилых домов нуждается в уточнении из-за риска злоупотреблений. Такое мнение высказал ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

Правительство РФ ранее утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Внесение изменений инициировало МЧС России.

"Если пожарный инспектор увидит курящего на балконе жилого дома человека или праздничный торт со свечами, это может послужить поводом для избыточных надзорных действий. Нужно исключить расширительное толкование термина "открытый огонь", не дожидаясь, пока сложится неоднозначная судебная практика", - сказал Пахомов.

По его словам, курение на балконе в многоквартирных жилых домах уже запрещено. Парламентарий подчеркнул, что это создает конфликтные ситуации с соседями, поскольку противоречит правилам совместного проживания и санитарно-эпидемиологическим нормам. Это подтвердил Верховный суд РФ, постановив, что соседи вправе требовать компенсации морального ущерба в случае нарушения их права на безопасную среду без табачного дыма.

Однако, как считает Пахомов, решать проблему курящих на балконе соседей необходимо путем повышения уровня культуры в обществе, а не законодательными запретами. "Безусловно, пожарная безопасность на первом месте, и разводить огонь, чтобы пожарить шашлык на балконе, недопустимо. В остальном термину "открытый огонь" в нормативных актах нужно было правильно дать более четкое системное определение, соответствующее степени угрозы возникновения пожарной безопасности", - отметил парламентарий.