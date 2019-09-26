Последняя группа экипажа "Петра Житникова" отправится во Владивосток на рейсовом самолете

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Шестая группа членов экипажа плавбазы "Петр Житников", на которой с понедельника тушат пожар, будет доставлена с Курил (Сахалинская область) во Владивосток (порт приписки судна) не на чартерном, а на рейсовом самолете через Южно-Сахалинск. Об этом в пятницу сообщил ТАСС мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко.

Ранее в Росморречфлоте ТАСС рассказали, что судовладелец зафрахтовал пять самолетов авиакомпании "Аврора" вместимостью по 70 человек. Однако по количеству пассажиров экипаж делился на шесть групп. Оставался открытым вопрос об их транспортировке во Владивосток.

"Последняя группа вылетит из Южно-Курильска (остров Кунашир) в субботу на рейсовом самолете до Южно-Сахалинска, а затем - во Владивосток", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что задержанный ночью чартерный рейс "Авроры" для четвертой группы экипажа состоится сегодня в 11:30 местного времени (03:30 мск). Самолет будет максимально заполнен на 70 человек. Это же воздушное судно вернется обратно и вечером заберет пятую группу экипажа плавбазы также из 70 человек.

Первые 135 человек покинули Кунашир в среду поздно вечером на двух самолетах. Остальные остались на острове Шикотан (Курильские острова) в пункте размещения с горячим питанием и всеми необходимыми вещами. В четверг днем во Владивосток были отправлены еще 70 человек. Четвертая группа не смогла вылететь в ночь на пятницу из-за неблагоприятных погодных условий.

Пожар на плавбазе

Пожар на плавбазе возник 23 сентября, на борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда на Шикотан, 59 человек оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. В среду аварийная группа увеличилась до 65 человек. Экипаж хотели доставить за счет судовладельца во Владивосток (порт приписки судна) на паромах, но затем было решено воспользоваться авиасообщением с Кунашира.

На место пожара к плавбазе подошли спасательные суда. Открытое горение ликвидировано, но тушение продолжается.

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество" построена в 1989 году, она принадлежит компании "Дальморепродукт". Это одна из крупнейших плавбаз, она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также снабжения добывающих судов и их обслуживания. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость - более 32 тыс. т, длина судна - 179,03 м, ширина - 28 м.