В Татарстане могут заморозить нормы, позволяющие ликвидировать поселения

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Госсовет Татарстана может принять закон, который заморозит в регионе федеральную норму, позволяющую ликвидировать поселения в муниципалитетах. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Депутаты Государственного совета Татарстана после критики главы региона Рустама Минниханова 25 августа отложили рассмотрение законопроекта, который позволил бы ликвидировать поселения в муниципалитетах. По словам президента республики, в случае принятия подобного закона появятся желающие ликвидировать поселенческий уровень власти.

"Комитет [Госсовета Татарстана] в ближайшее время соберется, они просмотрят [законопроект], и не исключено, что этот закон будет приниматься уже с учетом наших поправок, несмотря на то, что он федеральный. Мы какие-то нормы, которые там прописаны, возможно, у себя заморозим, и этот закон будет принят у нас здесь за исключением, возможно, вот этой нормы", - сказала Галимова.

По ее словам, президента республики беспокоит тот факт, что законопроект определяет возможность ликвидации сельских поселений. Глава региона убежден, что на этом уровне работает власть, которая максимально близка к населению.

"Этот закон прямого действия, но у нас есть такая возможность на региональном уровне какие-то пункты этого закона приостановить, которые нам предлагают принять. Мы можем принять [республиканский] закон в той мере, которой считаем [нужной], исключая какие-то возможности, например, ликвидацию поселений", - добавила Галимова.

Изменения, которые позволяют формировать объединенные муниципальные округа, ликвидируя сельские поселения, ранее были внесены в федеральный закон.