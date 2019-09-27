Каменные львы и летний кинотеатр появятся на бульваре Севастополя после ремонта

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Работы по ремонту Матросского бульвара - улицы в историческом центре Севастополя, реконструкция которой была прекращена в прошлом году из-за конфликта властей и подрядчика - планируется завершить в 2020 году, сообщил ТАСС врио губернатора Михаил Развожаев. Ведущий ремонтные работы фонд обещает, что будет восстановлен летний кинотеатр в итальянском стиле и построена беседка - копия той, что стояла на бульваре 200 лет назад.

Как сообщалось, реконструкция бульвара проводится благотворительным фондом "35-я береговая батарея". Правительство Севастополя и бывший на тот момент губернатором Дмитрий Овсянников указывали на нарушения, допущенные при реконструкции, и разорвали договор с подрядчиком с 24 ноября 2018 года. В августе, после того, как Развожаев был назначен врио губернатора, было решено заключить мировое соглашение с фондом и отказаться от судебной тяжбы. Работы, как предполагалось, должен был продолжить прежний подрядчик.

"Про Матросский бульвар меня спросили сразу же, как только я приехал в Севастополь. И я тогда сказал, что этот вопрос мы будем решать одним из первых - и слово свое сдержал. Все спорные вопросы сейчас урегулированы, мировое соглашение заключено. Надо сдать объект к июню 2020 года, к Дню города, чтобы жители города уже смогли наконец увидеть Матросский Бульвар во всей красе", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что работа над бульваром уже возобновлена: объекты подрядчика подключены к сетям электро- и водоснабжения, выдан ордер на выполнение земляных работ. "Сейчас Благотворительным фондом историко-культурного развития города "35-я береговая батарея" осуществляется подготовка проектно-сметной документации для представления Архитектурно-художественному Совету Севастополя. Работы ведутся по графику", - добавил врио губернатора.

В конце 2018 года ситуация вокруг бульвара стала причиной публичного конфликта между занимавшим пост заместителя губернатора Ильей Пономаревым и предпринимателем Алексеем Чалым, который, по данным местных СМИ, является основным благотворителем проекта. Чалый предложил оппоненту встретиться на площади Нахимова для проведения дебатов. Пономарев, в свою очередь, пригласил Чалого в телеэфир, однако последний в телестудию не пришел.

Восстановить как было

На сайте фонда "35-я береговая батарея" сообщается, что на бульваре уже начались работы. "Севастопольцы увидят кинотеатр в стиле итальянских палаццо (такой стиль еще называют неосталинским ампиром) - его восстановят с точностью до миллиметра. Кроме того, на бульваре появится беседка в псевдомавританском стиле - такой, какой она была воздвигнута при адмирале Лазареве. Бульвар украсят сеть гранитных аллей, дорожка над восточным склоном, мраморные львы, шахматная доска, фигура юного судомоделиста из советского прошлого - мальчика с корабликом", - добавляется в описании проекта на сайте.

Член экспертной группы при управлении охраны культурного наследия Севастополя, директор музея "35-я береговая батарея" Валерий Володин отметил, что бульвар неразрывно связан с историей Севастополя.

"Когда люди приезжают - их везут в центр города, и Матросский бульвар здесь интересен наравне с площадью Нахимова, Приморским бульваром (главная площадь Севастополя и центральная прогулочная зона). Здесь появился первый памятник Севастополя - бригу "Меркурий" и его командиру, он установлен в 1839 году. Здесь, в центре, проходят все знаменательные события города. Но много лет ни у кого не доходили руки [до ремонта бульвара] - ни у флота, который в 1990-х годах был в сложной ситуации, ни у благотворителей, ни у властей", - рассказал специалист.

Он добавил, что на бульваре хотят "восстановить все как было". "Собрали старые снимки - хотят восстановить мраморных львов, которые стояли со стороны штаба Черноморского флота, и эти львы, насколько я знаю, уже заказаны", - привел пример Володин.