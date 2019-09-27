"Известия": Минздрав предлагает открывать в аэропортах не более двух курилок

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ разработал поправки ко второму чтению законопроекта о возвращении курилок в аэропорты, предусматривающие, что их должно быть не более двух, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на документ.

Согласно поправкам, Минздрав предлагает, чтобы курилки располагались в изолированных помещениях с непрозрачными стенами и были оборудованы вентиляционными системами. В министерстве также предложили расположить курительные комнаты таким образом, чтобы они были максимально удалены от пунктов предполетного досмотра и от путей следования пассажиров к выходам на посадку и к выходам из аэропорта после высадки из самолета. В пресс-службе правительства "Известиям" сказали, что работа над поправками еще не завершена.

В осеннюю сессию Госдума планирует принять во втором и третьем чтениях законопроект, который возвращает возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов.

Первое чтение документа состоялось 16 июля. Согласно законопроекту, курение допускается "в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом".

В настоящее время закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" запрещает курение на территории и в помещениях аэропортов.