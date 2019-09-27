Стратегия снижения выбросов парниковых газов должна быть принята в РФ до конца 2020 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Стратегия долгосрочного развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов должна быть разработана и утверждена до конца 2020 года. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, эта тема обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по экологической безопасности.

"Обсуждены основные подходы для предстоящей разработки Стратегии долгосрочного развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, - говорится в сообщении. - В соответствии с обязательствами России при реализации Парижского соглашения [по климату] национальная Стратегия долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов должна быть разработана и утверждена до конца 2020 года".

"Предполагается, что указанный документ будет иметь значение для создания условий для технологической модернизации, повышения энергетической эффективности и экономического развития страны, а также для создания имиджа России как климатически ответственного государства", - отметили в Совбезе РФ.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны пяти континентов тогда условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из Парижского соглашения. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 сентября подписал постановление о принятии Россией Парижского соглашения.