Данные о качестве научных работ кандидатов в члены РАН появились в открытом доступе

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций elibrary.ru открыла сайт, на котором можно сравнить публикационную активность, значимость научных статей и другие наукометрические показатели кандидатов в члены Российской академии наук (РАН). Об этом в пятницу сообщил на своей странице в Facebook вице-президент РАН Алексей Хохлов.

Наукометрические показатели - индексы публикационной активности ученых, значимости их публикаций в зависимости от научного веса журнала и так далее. Они используются для оценки перспективности научно-исследовательской деятельности авторов научных работ, их сравнения и ранжирования в различных рейтингах.

"Научная электронная библиотека elibrary.ru открыла сайт, позволяющий сравнивать наукометрические показатели кандидатов в члены РАН www.elibrary.ru/kand_ras.asp. Сравнение идет по журналам из ядра "Российского индекса научного цитирования" (Web of Science, Scopus, Russian Science Citation Index)", - написал вице-президент академии.

По его данным, учитываются все ссылки на кандидата, которые имеются в статьях из этих журналов, в том числе ссылки на монографии и на статьи в сборниках. Последнее обстоятельство, как пояснил Хохлов, особенно важно для общественных и гуманитарных наук.

"Отмечу также, что индекс Хирша (один из наукометрических показателей, служит для оценки активности ученого в плане публикаций, - прим. ТАСС) считается только по статьям и не учитывает монографии и статьи в сборниках, поэтому для этих наук он не информативен, число цитирований дает более разумную информацию", - добавил он.

О выборах в РАН

Выборы в РАН пройдут 11-12 и 14-15 ноября 2019 года на вакансии в головной структуре РАН и в региональных отделениях (Уральском, Сибирском и Дальневосточном). Вакансии академиков, как правило, объявляются по тем же специальностям, по которым работали ушедшие из жизни члены РАН. Места членов-корреспондентов становятся вакантными также после того, как члены-корреспонденты избираются академиками.

В этом году объявлены 76 вакансий академиков и 171 вакансия членов-корреспондентов, на 27 из которых действует ограничение по возрасту - до 56 лет. Больше всего вакансий - в отделениях медицинских (предстоит выбрать 15 академиков и 41 члена-корреспондента) и сельскохозяйственных (12 академиков и 23 члена-корреспондента) наук.