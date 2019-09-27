Президент Федерации еврейских общин России заявил о нехватке синагог в Москве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Еврейское сообщество Москвы увеличивается за счет приезжих, которым не хватает существующх общинных центров и синагог. Об этом заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода на праздновании еврейского Нового года в Барвихе ночью с 26 на 27 сентября.

"Москва нуждается в еврейских центрах, есть еще районы, где ничего еще нет, но мы знаем, что там проживает много евреев и будет проживать еще больше, потому что они приезжают в Москву из других городов, из ближнего зарубежья. Еврейская община России по факту присутствия евреев будет только увеличиваться - давайте пожелаем, чтобы мы могли создать те общины, те синагоги, которые смогут впустить этих евреев", - сказал Александр Борода.

Президент ФЕОР добавил, что в настоящее время у организации имеется 32 общинных центра, которых для обеспечения ее потребностей недостаточно. "Мы желаем, чтобы количество центров росло, потому что не хватает места в существующих центрах. Сегодня в Москве есть 32 еврейских центра, 32 синагоги, большинство из них возникло в течение пяти лет", - подчеркнул он.

Отсчет дней нового года по евврейскому календарю начинается в новолуние осеннего месяца тишрей, который обычно приходится на сентябрь или октябрь. Новый год (Рош а-Шана, на иврите - "голова года") празднуется два дня.