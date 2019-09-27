ВАК разработала проект положения о сотрудничестве с Комиссией РАН по борьбе с лженаукой

ТАСС, 27 сентября. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Минобрнауки разработала проект положения о взаимодействии с Комиссией Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований. Об этом говорится в сообщении , которое опубликовано на сайте ВАК.

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В конце июня члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований сообщили, что представителей академии не пустили на заседание ВАК, хотя до этого руководство ВАК публично заверяло, что их мероприятия всегда будут открыты для экспертов РАН. Члены академической комиссии назвали действия ВАК "плевком в лицо РАН" и "попыткой подставить министерство". Председатель ВАК Владимир Филиппов тогда пообещал, что ВАК разработает механизм сотрудничества с комиссией РАН по противодействию фальсификациям.

"ВАК направил в Комиссию РАН проект положения, в котором содержатся следующие основные позиции: заблаговременное направление документов от Комиссии РАН в Департамент аттестации научно-педагогических работников и ВАК, рассмотрение всех представленных документов на экспертных советах ВАК, участие от Комиссии при рассмотрении документов членов Комиссии, являющихся специалистами в рассматриваемых вопросах", - говорится в сообщении.

Кроме того, ВАК предлагает обязать Департамент подготовки научно-педагогических работников направлять в Комиссию все повестки заседаний ВАК, в том числе те, которые не имеют отношения к вопросам, рассматриваемым Комиссией, а также обязать отвечать на вопросы членов Комиссии не только представителей экспертного совета ВАК, но и всех членов президиума ВАК. Само же участие членов Комиссии в работе ВАК, согласно проекту положения, должно носить уведомительный характер.

В ВАК напомнили, что до того, как обе организации примут согласованное положение о взаимодействии между ВАК и Комиссией РАН по противодействию фальсификациям научных исследований, вопросы участия в заседаниях Президиума ВАК и заседаниях экспертных советов ВАК приглашенных лиц будут регламентировать действующие документы.