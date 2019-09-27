Власти Петербурга модернизируют систему мониторинга работы дорожных служб к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга в течение пяти лет за 143 млн рублей обновит информационную систему мониторинга движения уборочной техники в городе, которая сможет отражать более детальную информацию о выполняемых дорожными службами работах, сообщил журналистам председатель городского комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

"Дорожная уличная сеть" будет базироваться на действующей информационной системе комитета, благодаря которой в интернете возможно отследить движение уборочной техники в Санкт-Петербурге. <…> Новая система будет аккумулировать и отражать данные не только на городских дорогах, но и во внутриквартальных территориях, пешеходных зонах, велодорожках, мостах, путепроводах и других объектах, по которым осуществляется движение транспорта и пешеходов. <…> В течение пяти лет планируем завершить все работы. На это планируется направить 143 млн рублей", - сказал Рублевский.

Модернизированная система позволит в режиме реального времени отслеживать перемещение не только специализированной техники, но и дворников, высоту снега в городе и объемы вывезенных за сутки снежных масс.

Комплексная информационная система по отслеживанию работы дорожных служб в Петербурге станет первой в России по детализации предоставляемой информации, добавил глава профильного комитета.