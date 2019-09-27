Кузнецова заявила о необходимости создания в России реестра слепоглухих детей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с инициативой создания реестра детей с одновременным нарушением слуха и зрения. О данной идее она рассказала в пятницу в ходе круглого стола, посвященного социализации слепоглухих детей.

"Нужно решать задачу несовершенства нашего законодательства, уточнения норм. Как минимум нужно начать вести реестр этих (слепоглухих - прим. ТАСС) детей. Учитывать их, чтобы мы оперировали данными не благотворительных организаций и общественных фондов, а данными статистики, которая у нас есть", - сказала Кузнецова.

Она отметила, что в настоящее время слепоглухота не выделена в отдельный вид нарушений здоровья. "Это выражается в том, что телевизоры с субтитрами и говорящие будильники этим людям одинаково не подходят, а все это входит в средства реабилитации. Мы понимаем, что зарегистрироваться или оформить инвалидность можно либо как слепому, либо как глухому. А здесь, когда они находятся в сочетании, мы понимаем, что эти средства реабилитации мало для них эффективны", - уточнила детский омбудсмен.

Она также сообщила о нехватке специалистов для работы со слепоглухими детьми. "К сожалению, не только для таких детей у нас не хватает специалистов. Но особенно здесь мы видим, что ни в одном из вузов нет специальности, которая предполагает работу с такими детьми, по крайней мере, официальной информации такой нет. Таких специалистов готовят и воспитывают сами специализированные учреждения", - пояснила Кузнецова.

По ее словам, есть и трудности с организацией образовательного процесса детей с нарушениями слуха и зрения. "С отсутствием педагогов очень сложно организовать и выстроить работу с детьми. Если родители могут разыскать специалиста и могут компенсировать, помогать,... даже если отсутствуют системные механизмы, то для детей в детских домах и интернатах путь [к образованию] практически закрыт", - заключила Кузнецова.