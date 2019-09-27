Роспотребнадзор с 1 октября открывает горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор с 1 октября запускает круглосуточную горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом в пятницу сообщается на сайте службы.

"Специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации проконсультируют всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики гриппа и ОРВИ в период с 1 по 15 октября по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей", - говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства расскажут гражданам, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Специалисты дадут рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, проконсультируют о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний.

Вакцинация - наиболее эффективное средство защиты против гриппа. Заболеваемость гриппом в России с 1996 года, когда в стране появилась вакцинация, снизилась в 196 раз.