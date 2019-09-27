Суд в Москве вернул МВД ходатайство о заочном аресте Плахотнюка

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в пятницу вернул следствию в связи с ненадлежащей подготовкой ходатайство о заочном аресте экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, обвиняемого в контрабанде наркотиков, передает корреспондент ТАСС.

"Вернуть ходатайство следователю в связи с отсутствием в материалах дела сведений об объявлении Плахотнюка в международный розыск", - огласил постановление судья.

Следствие имеет право обратиться с ходатайством о заочном аресте Плахотнюка повторно. Ранее он дважды был заочно арестован судами в России по делам о покушении на убийство и мошенничестве.

В свою очередь, адвокат Дарья Константинова сообщила ТАСС, что Интерпол отказался включать Плахотнюка в список разыскиваемых лиц из-за принципа нейтралитета. "Преследование Плахотнюка в России, по мнению Интерпола, носит политический характер в связи с его конфликтом с действующим президентом Молдавии Игорем Додоном", - омтетила защитник.

Дело об отмывании

Плахотнюку инкриминируются 28 эпизодов контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Следствие считает, что он является одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката.

Экс-лидер Демпартии также обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и частью 3 статьи 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов").

Согласно материалам дела, Плахотнюк и предприниматель Вячеслав Платон обвиняются в организации так называемой молдавской схемы, по которой из России было выведено более 37 млрд руб. Платон в апреле 2017 года был осужден в Молдавии на 18 лет за противозаконный вывод средств из России. В 2017 году Плахотнюка заочно арестовал Басманный суд Москвы по обвинению в организации покушения на предпринимателя Ренато Усатого.

Плахотнюк бежал из Молдавии в США и называет возбужденные в отношении него в России уголовные дела "фантазией следствия".