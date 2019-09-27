Российского дипломата не вызывали в МИД Киргизии из-за высказываний Малахова

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. МИД РФ заявил, что киргизское внешнеполитическое ведомство не вызывало российского представителя из-за высказываний журналиста Андрея Малахова, это был плановый рабочий контакт.

"Никто не вызывал российского представителя в МИД Киргизии в связи с программой Андрея Малахова. В ходе планового рабочего контакта киргизские коллеги среди прочего подняли вопрос относительно высказываний телеведущего в программе на канале "Россия", - говорится в сообщении дипведомства, размещенном в Telegram-канале. - Передача была посвящена ДТП в Москве, в ходе которого погиб россиянин, а за рулем такси находился гражданин Киргизии".

В МИД РФ подчеркнули, что точка зрения Малахова - это мнение журналиста и его личный взгляд на ситуацию. Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство порекомендовало "посольству Киргизии в Москве воспользоваться законом страны пребывания о СМИ в части права на ответ".

"К двусторонним межгосударственным отношениям эта ситуация отношения не имеет", - указали в министерстве.

24 сентября в эфире своей телепередачи Малахов предположил, что таксист Исламбек Акбаров с учетом плохой социально-экономической ситуации в Киргизии за денежное вознаграждение мог специально устроить ДТП. В пятницу МИД Киргизии сообщил, что выразил озабоченность высказываниями Малахова советнику-посланнику посольства РФ, который был якобы вызван в киргизское дипведомство 26 сентября.