Рубка самой быстрой в мире атомной подлодки К-162 станет памятником в Северодвинске

АРХАНГЕЛЬСК, 27 сентября. /ТАСС/. Рубка самой быстрой в мире атомной подводной лодки К-162 проекта 661, которую называют "золотой рыбкой", станет элементом памятника в Северодвинске в Архангельской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба предприятия "Севмаш".

"В Северодвинске по инициативе ветеранов "Севмаша" увековечат уникальную атомную подводную лодку проекта 661, самую быстроходную в мире. Специалисты предприятия подготовили эскизный проект мемориального комплекса и представили его на совещании в администрации Северодвинска", - говорится в сообщении.

Несколько лет назад ветераны и работники предприятия направили обращение руководству Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и администрации области с предложением сохранить память об атомоходе, построенном на "Севмаше" в 1969 году. Подлодка была выведена из состава флота в 1989 году и утилизирована на предприятии "Звездочка" в Северодвинске. При этом на "Звездочке" сохранили рубку подводного корабля.

Сначала ее договорились передать Беломорской военно-морской базе, затем муниципалитету. В итоге было принято решение установить памятник в Приморском парке Северодвинска. Предполагается, что основанием памятника будет макет части корпуса подводной лодки, выполненный из бетона. По периметру основания будет сделан декор в виде мраморных льдин, которые будут создавать эффект всплытия подводной лодки через толщу льда. Сверху на рубке будет установлен прожектор.

Атомная лодка К-162 проекта 661 - первая в мире АПЛ с корпусом из титанового сплава и самая высокоскоростная в мире - была построена в 1969 году на "Севмаше". Строилась она с декабря 1963 года. На западе АПЛ прозвали "серебряным китом" за цвет, а в СССР - "золотой рыбкой" из-за дороговизны постройки. Во время опытной эксплуатации атомоход показал скорость полного подводного хода в 44,7 узла. Этот рекорд до сих пор не превзойден ни одним подводным кораблем в мире.