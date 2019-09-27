{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МВД подготовило поправки в законодательство для защиты полицейских от клеветы в интернете

При этом не уточняется, как именно предполагается защищать сотрудников ведомства от клеветы, распространяемой в сети

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. МВД подготовило поправки в федеральных закон "О полиции" для того, чтобы защитить сотрудников ведомства от распространения клеветнической и порочащей их честь информации в интернете. Об этом говорится в пояснительной записке к документу, опубликованной на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Разработка проекта законопроекта обусловлена необходимостью защиты от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции от распространения в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России. Проект федерального закона разработан во исполнение поручения министра внутренних дел России Владимира Колокольцева", - сказано в пояснительной записке. При этом там не указывается, как именно предполагается защищать полицейских от клеветы, распространяемой через интернет.

Также там отмечается, что новый законопроект должен будет принят в дополнение к принятым ранее поправкам в Кодекс об административных правонарушениях и закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые ужесточают ответственность за распространения клеветнической информации и создают правовую возможность для ограничения доступа к ней.

Как сказано в пояснительной записке, авторы законопроекта рассчитывают, что изменения вступят в силу к январю 2020 года.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссия
МЧС России пересмотрит классификацию чрезвычайных ситуаций
Кроме того, ведомство предлагает признавать ЧС федерального уровня при нанесенном ущербе в 1,2 млрд рублей
Читать полностью