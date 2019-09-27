Министр обороны Латвии считает войска СС национальной гордостью

РИГА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал в пятницу участников латышского легиона войск СС гордостью народа и государства.

"Латвийские легионеры - гордость латышского народа и государства", - заявил он, выступая на памятном мероприятии в честь 75-летия боев у местечка Море, в которых участвовали легионеры. "Будем чтить память павших легионеров, не позволим никому опорочить их память", - добавил Пабрикс.

Две латышские дивизии "Ваффен СС" были созданы в 1943 году. 16 марта в Латвии неофициально считается днем памяти этих эсэсовцев. Каждый год в этот день в Риге радикалы устраивают публичные мероприятия.

После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой. После того, как шествие местных националистов и бывших эсэсовцев по центру города вызвало резкую реакцию в России и на Западе, было принято решение исключить его из списка памятных дат.

Бои у Море - сопротивление латышских легионеров в 1944 году во время Рижской наступательной операции Красной армии по освобождению Прибалтики от фашистов.