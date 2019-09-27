Культура объединяет народы. В Бодруме проходят Российско-турецкие дни

БОДРУМ /Турция/, 28 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Фестиваль "Российско-турецкие дни" проходит с 26 по 28 сентября в курортном турецком городе Бодрум, который расположен на западе Турции на берегу Эгейского моря. Данное мероприятие проводится при поддержке посольства РФ в Турции в рамках перекрестного Года культуры и туризма России и Турции. Насыщенную деловую программу дополняют культурно-развлекательные мероприятия, проводимые на центральной площади города.

Борьба за туристов из России

В первый день фестиваля прошла конференция "Перекрестный год культуры и туризма России и Турции: развитие сотрудничества". На ней российские и турецкие политики, а также представители деловых кругов двух стран обсуждали шаги для достижения товарооборота в $100 млрд, а также перспективы экономического сотрудничества.

В четверг, 27 сентября, состоялась встреча членов делегаций в торгово-промышленной палате Бодрума, где проводились дискуссии на совершенно различные темы: от гастрономии до сотрудничества между университетами.

Однако основным лейтмотивом состоявшихся в эти дни контактов становилась тема привлечения российских туристов в Бодрум.

Как признался в беседе с корреспондентом ТАСС председатель торгово-промышленной палаты Бодрума Сердар Коджадон, в прошлый туристический сезон курортный город на западе Турции в качестве места для отдыха выбрали всего лишь 95 тыс. граждан России. По сравнению с числом российских туристов в Анталье это довольно скромный показатель. В связи с этим местные власти и предприниматели намерены "провести работу над ошибками" и к началу следующего туристического сезона переманить к себе часть отдыхающих из Антальи.

По словам Коджадона, уже этой зимой делегация из Бодрума планирует провести в Москве или Санкт-Петербурге аналогичный фестиваль, чтобы познакомить граждан нашей страны с этим пока еще неизвестным для большинства россиян регионом Турции.

Чем может похвастаться Бодрум?

Турецкие политики и представители бизнес-сообществ на переговорах с российскими коллегами отмечали, что Бодрум и Анталью не стоит сравнивать из-за разницы в подходах к формированию туристической корзины для путешественников. Если в Анталье процветают отели с сервисами "все включено" (all inclusive), то на западном побережье таких гостиниц значительно меньше и превалируют так называемые бутик-отели. Ключевыми достоинствами последних, по заверениям турецкой стороны, являются индивидуальный стиль, эксклюзивность и отменный сервис.

Председатель торгово-промышленной палаты также рассказал о планах проводить и гастрономические туры для путешественников из РФ. "Мы бы очень хотели познакомить граждан России с нашей богатой кухней Эгейского побережья. Сейчас, как вы, наверное, знаете, существует тренд на использование органических продуктов, и богатый оливковыми плантациями Бодрум очень продвинут в этом направлении. В связи с этим мы думаем о создании гастрономических туров для наших гостей", - добавил Коджадон.

В Бодруме у туристов также появится возможность провести отпуск не в отеле, а на борту комфортабельной шхуны. Такой вид туризма, а именно туры под названием "Голубые круизы", в Бодруме развил в середине прошлого столетия турецкий писатель Джеват Шакир Кабаагачлы, который также известен под псевдонимом Рыбак из Галикарнаса.

Кроме того, в окрестностях Бодрума расположено много античных памятников истории, на посещение которых у туристов уйдет ни один день.

Культурная программа

Во встречах также принимали участие представители гостиничного и ресторанного бизнеса двух стран, и благодаря их доводам собеседники сошлись во мнении, что народы объединяет не только культура, но и гастрономия. В связи с этим в рамках Российско-турецких дней на главной площади Бодрума 27 сентября состоялся российско-турецкий гастрономический фестиваль. Его гости получили возможность попробовать различные блюда и продукты двух государств, а также приобрести различную утварь, изготовленную местными ремесленниками.

Пожалуй, главными угощениями фестиваля стали борщ и русский чай. Причем последний был приготовлен под чутким руководством чайного сомелье Сергея Хорольского.

Один из организаторов данного мероприятия Игорь Пасинчук, руководитель портала "Ваш Бодрум", рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС о роли русскоговорящих горожан в организации фестиваля. "Сегодняшнего мероприятия не случилось бы, если бы не было такой поддержки со стороны граждан из русскоговорящих стран. Здесь есть не только граждане Российской Федерации, здесь большое русскоязычное сообщество. У нас большая общая культура, которая на пространствах великой нашей страны, родины, продолжает жить. И наши дети должны нести эту культуру, которая живет в каждом из нас, и мы хотим ее передавать дальше. Без инициативы народа такие мероприятия были бы просто невозможны", - отметил он.

В завершение вечера состоялось выступление симфонического оркестра города Мугла и заслуженного артиста России скрипача-виртуоза Алексея Кошванца.