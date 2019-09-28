Сибирские вузы представят свой образовательный потенциал во Франции в ноябре

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Представители двенадцати сибирских вузов, среди которых университеты из Новосибирска, Томска, Красноярска, Якутска и других городов, посетят в ноябре Париж, где презентуют абитуриентам и студентам свои русско- и англоязычные образовательные программы, а также встретятся с коллегами из университетов Франции. Об этом ТАСС сообщила один из организаторов поездки, руководитель бюро "Кампюс Франс" для регионов Сибири и Дальнего Востока Светлана Шкарина.

"В программе у нас планируется три основных направления: презентация образовательных программ для студентов и абитуриентов, встречи с представителями университетов Франции и подписание соглашений, а также участие в конференции на площадке французского агентства "Кампюс Франс" в Париже - это национальный центр по продвижению французского высшего образования", - сказала Шкарина.

По ее словам, встреча с учащимися пройдет на площадке Российского центра науки и культуры в Париже.

"Планируется также большая фотовыставка. Мы сейчас собираем любительские фотографии, хотим показать Сибирь по-другому, без зимы, с солнцем, цветами. Мы делаем каталог образовательных программ, просим участников, чтобы они представляли программы обучения на английском языке. Это, конечно, привлечет большее количество студентов, но также, конечно, будут и программы на русском. Есть студенты, которые изучают русский язык или могут приехать изучить русский в России для дальнейшего обучения в аспирантуре или магистратуре", - добавила Светлана Шкарина, отметив, что англоязычных программ в сибирских вузах становится все больше.

В делегацию войдут 36 представителей из сибирских вузов - ректоры, проректоры, деканы факультетов. По словам Шкариной, такая поездка состоится впервые, ее инициатором выступили Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет и "Альянс Франсез" - культурный центр по изучению французского языка, действующий при поддержке посольства Франции в России.

В состав делегации также войдут Сибирский федеральный университет (Красноярск), Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский государственный педагогический университет, Томский политехнический университет, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Тувинский государственный университет, Тюменский государственный университет, Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова (Якутск), Арктический государственный институт культуры и искусств (Якутск).