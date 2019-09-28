Погрузка белух на судно для отправки к местам выпуска началась в Приморье

ТАСС, 28 сентября. Специалисты начали погрузку содержащихся в приморской бухте Средней белух на судно для отправки к местам выпуска в Сахалинский залив. Об этом ТАСС сообщил ведущий эксперт "Гринпис" России Оганес Таргулян.

"Началась погрузка белух на судно "Владимир Сафонов", принадлежащее Всероссийскому научно-исследовательском институту рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). 28 сентября в 10:40 (03:40 мск) понтон с белухами отцепили от основного "тела" китовой тюрьмы и с помощью моторной лодки отбуксировали на расстояние около 600 м к судну. В 11:00 (04:00 мск) понтон пришвартовали к судну. Сейчас идет перегрузка - под белух подводят носилки и перегружают в ванны на палубе судна", - сказал Таргулян.

Выпустить в море планируется 14 белух. Дорога до места выпуска займет около трех суток, в это время белух будут сопровождать специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО и ветеринары.

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня. Трех косаток выпустили 16 июля, еще трех животных - 6 августа. Последнюю группу косаток вместе с шестью белухами выпустили на волю 27 августа - животных перевозили на автомобилях и с помощью парома по Амуру.

В бухте Средней остается 75 белух, способы выпуска которых долго обсуждались.