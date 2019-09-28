Водителя в состоянии наркотического опьянения задержали при перевозке школьников в Якутии

ТАСС, 28 сентября. Полиция в Якутии задержала при перевозке школьников водителя автобуса, который находился в состоянии наркотического опьянения. О произошедшем 15 сентября инциденте сообщило в субботу сообщило управление ГИБДД по региону.

"В Намском районе сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автобус, в салоне которого находились 19 школьников одной из столичных школ. Дети следовали по маршруту город Якутск - село Хатырык Намского района - город Якутск в сопровождении классного руководителя. За рулем транспорта находился мужчина 1981 года рождения, который не смог предъявить полицейским документы, разрешающие осуществление организованной перевозки групп детей", - говорится в распространенном релизе.

Уточняется, что автобус также не был предназначен для таких перевозок. Инспекторы ДПС при проверке заметили неадекватное поведение водителя и предложили ему пройти медосвидетельствование. Результат экспертизы подтвердил состояние наркотического опьянения перевозчика.

Поездку прервали, водителя отстранили от управления автобусом, детей доставили по месту жительства.

В отношении водителя составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, нарушение правил организованной перевозки групп детей автобусом и отсутствие тахографа. К административной ответственности также привлечены педагог и индивидуальный предприниматель. На имя директора школы внесено представление об устранении причин, способствовавших правонарушению.