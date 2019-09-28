МЧС России запустит в соцсетях акцию против разведения открытого огня на балконах

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. МЧС РФ проведет в социальных сетях профилактическую акцию "Не допусти открытый огонь на балконе!". Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе министерства.

"МЧС России запускает всероссийскую акцию "Не допусти открытый огонь на балконе!". Прими участие в акции и используй хэштег #балконнедляогня. Поделись своей историей, как чье-то неосторожное обращение с огнем на балконе привело к плачевным последствиям. Выскажи свое мнение. Пришли видео или фотографии", - сообщили подробности акции в пресс-службе.

В МЧС надеются таким образом привлечь внимание к растущему числу возгораний на балконах. По данным министерства, только с начала этого года их число превысило 1,8 тыс., погибли 15 человек. Для сравнения, за весь 2016 год таких пожаров зафиксировано 907.