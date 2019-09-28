В Россотрудничестве рассчитывают на увеличение квот на обучение студентов из Сирии в РФ

АСТРАХАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Квоты на бесплатное образование в вузах РФ будут значительно увеличены для иностранных студентов, в том числе из Сирии. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС заместитель руководителя Россотрудничества Михаил Брюханов, который находится в Астрахани с рабочим визитом.

"Поставлена задача резкого, кратного усиления количества иностранных учащихся в российских вузах. Это касается в том числе и студентов из Сирии <...>, которые смогут получать квоту на бесплатное образование в РФ", - сказал Брюханов.

Он заметил, что бесплатное образование в РФ для иностранцев - "сильный инструмент в расширении гуманитарного влияния РФ". "Это один из рычагов формирования, донесения мировоззренческой позиции РФ для иностранных граждан", - добавил собеседник агентства.

Министерство просвещения Сирии пять лет назад ввело в программу своих общеобразовательных школ преподавание русского языка в качестве второго иностранного. В апреле с ссылкой на Россотрудничество сообщалось, что в Сирии русский язык изучают 18,6 тыс. школьников, а за последний год между вузами России и Сирии заключены около 40 соглашений о сотрудничестве.

Сейчас с Сирией сотрудничают вузы лишь нескольких стран, включая Россию, Китай и Иран. РФ предоставляет сирийцам 500 квотных мест в вузах. В этом году желающих учиться в России было 2,5 тыс., в итоге отобрали каждого пятого.

Брюханов в Астрахани принимает участие в форуме "Перспективы развития сотрудничества между породненными городами стран Прикаспийского региона", который проходит на площадке Астраханского государственного университета. К участию в мероприятии также приглашены представители научного сообщества, общественных организаций, прикаспийских стран - России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении, а также сотрудники федеральных министерств и ведомств. Основной целью форума является создание условий для открытого диалога представителей муниципальных администраций, бизнеса, науки, экспертного сообщества городов-побратимов прикаспийских государств.