Клирики Западноевропейского экзархата просят патриарха Кирилла о воссоединении

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Ряд священнослужителей Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции на собрании в Париже обратился к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о присоединении к Русской православной церкви (РПЦ). Фотографию обращения опубликовал в субботу в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"Сегодня клирики парижской Архиепископии собрались под председательством архиепископа Иоанна, чтобы обратиться к святейшему патриарху Кириллу с просьбой о присоединении. Кто-то прибыть не смог, но сообщил о своей поддержке. Скоро мы в Москве получим письмо с этой фотографии", - написал он.

Ранее архиепископ Хариупольский Иоанн (Реннето), возглавляющий Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции, обратился к патриарху Кириллу о вступлении в каноническое единство с РПЦ. В своем обращении он заявил о том, что большинство приходов архиепископии желают сохранить ее существование посредством вхождения в юрисдикцию РПЦ и вступления в каноническое общение и единство с Московским патриархатом. Священный синод РПЦ принял обращение архиепископа Иоанна 14 сентября, присвоив ему титул архиепископа Дубнинского и постановив "принять... в юрисдикцию Московского патриархата… всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление".

Священный синод также постановил "по получении обращения от собрания представителей приходов иметь дополнительное суждение для определения канонической формы их организации, исходя из исторически сложившихся особенностей епархиального и приходского управления".

История Западноевропейской архиепископии

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе - бывшая епархия (экзархат) в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже, чьи приходы расположены в ряде стран Европы, главным образом во Франции. Она была создана в феврале 1931 года, объединив принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы.

Священный синод Константинопольского патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. После этого в феврале 2019 года внеочередное собрание архиепископии проголосовало против решения синода Константинопольского патриархата об ее упразднении. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять архиепископию в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления.

На Генеральной ассамблее архиепископии, состоявшейся 7 сентября, 58% приходов проголосовали за присоединение к Московскому патриархату. В то же время устав организации предполагает принятие общего положительного решения при двух третях проголосовавших за переход, однако такое большинство не было достигнуто. После этого заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Николай Балашов сообщил ТАСС, что священники и общины архиепископии, которые выразят желание перейти в Русскую православную церковь (РПЦ), могут быть приняты в нее индивидуально.