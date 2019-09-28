Сиамские близнецы родились на Украине

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Жительница Черновецкой области Украины родила сиамских близнецов: у девочек одно тело и две головы. Это редкий случай не только для страны, но и для мира.

Рождение сиамских близнецов произошло в ночь с пятницы на субботу, сообщил агентству УНИАН главный врач черновецкого роддома №2 Альберт Курицын.

По его словам, у роженицы это была первая беременность, а сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно. "Однако, женщина по собственным убеждениям в свое время отказалась от прерывания беременности", - заверил Курицын.

Врач также сообщил, что женщина должна была рожать в Киеве, однако роды начались преждевременно - в 33 недели, поэтому близнецы увидели свет в больнице Черновцов. В дальнейшем они будут перевезены из родильного дома в детскую больницу.

Этот случай является редким не только для Украины, но и для мира, добавил он. "Хоть я и давно работаю, мне не приходилось встречаться с такой патологией", - признал Курицын.