Дима Билан вручил сертификат на установку детской площадки самарской инклюзивной студии

САМАРА, 29 сентября. /ТАСС/. Певец Дима Билан подарил сертификат на установку детской площадки самарской Студии инклюзивного творчества в качестве компенсации за неудачный концерт в День города. Об этом говорится в сообщении администрации Самары, распространенным в воскресенье.

"В Студии инклюзивного творчества [Билан] вручил сертификат на установку инклюзивной детской площадки", - говорится в сообщении.