Дима Билан вручил сертификат на установку детской площадки самарской инклюзивной студии

САМАРА, 29 сентября. /ТАСС/. Певец Дима Билан подарил сертификат на установку детской площадки самарской Студии инклюзивного творчества в качестве компенсации за неудачный концерт в День города. Об этом говорится в сообщении администрации Самары, распространенным в воскресенье.
"В Студии инклюзивного творчества [Билан] вручил сертификат на установку инклюзивной детской площадки", - говорится в сообщении.
Дима Билан, выступая на Дне города в Самаре, возмутил публику неадекватным поведением на сцене. После выступления жители Самары запустили электронную петицию с требованием от местных властей извиниться за приглашение на праздник Билана.
Сам артист в дальнейшем через социальные сети принес извинения самарцам, а также пообещал провести в Самаре бесплатный концерт, подарить городу детскую площадку и оборудование для лечения детей нуждающейся больнице.
Певец уже подарил мониторы, отслеживающие состояние пациентов, Самарской областной детской клинической больнице им. Ивановой. Бесплатный концерт состоится в Самаре в воскресенье на площади Куйбышева.