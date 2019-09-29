Росстат планирует публиковать свои данные в понятном для непрофессионалов виде

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Росстат планирует подготавливать и публиковать данные, которые были бы рассчитаны не только на профессиональную аудиторию, но также были бы понятны населению, рассказал в воскресенье ТАСС в кулуарах проходящего в Казани финального этапа конкурса "Цифровой прорыв" глава статистической службы Павел Малков.

"Мы сейчас во многом ориентированы на профессиональную экспертную аудиторию - то, что публикуется на портале Росстата, понимают в основном только эксперты. Наша задача - научиться разговаривать с каждой аудиторией на их языке. Доводить информацию, понятную для населения, информацию для аналитиков, для экспертов, для органов власти. У каждого есть какой-то свой отраслевой язык, понятная им терминология и показатели. Каждому мы хотим предложить какое-то свое решение", - пояснил он.

Малков также добавил, что для реализации этой идеи потребуется внедрение дополнительных технологий. По его словам, сейчас Росстат работает над тем, чтобы сделать архитектуру информационной системы ведомства более гибкой и приспособленной быстро реагировать на запросы.

"Есть международный стандарт, так называемый GSBPM [Generic Statistical Business Process Model], который описывает модель статистического процесса, основанную на применении технологий. Мы идем по этой модели и соответствующим образом формируем модель наших информационных систем. Например, на этапе сбора информации мы сейчас переходим от бумажной отчетности к электронной, а потом - к использованию альтернативных источников информации. Это большие данные, административные данные и потоковые данные напрямую от предприятий", - добавил он.

Финальный этап всероссийского конкурса "Цифровой прорыв", участие в котором принимают около 600 команд программистов, разработчиков и дизайнеров, стартовал в пятницу, он завершится на площадке международного выставочного центра "Казань Экспо" 29 сентября.