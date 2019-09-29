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Fox: в США щенок питбуля погиб, спасая детей от ядовитой змеи

Пес мгновенно отреагировал на опасность, но спасти его ветеринарам не удалось

ТАСС, 29 сентября. Восьмимесячный щенок питбуля в американском штате Флорида погиб, спасая детей от ядовитой змеи. Об этом сообщил телеканал Fox.

По его данным, два мальчика мыли во дворе миску для проживавшего в их семье щенка по кличке Зевс и не заметили подползшую к ним ядовитую коралловую змею. Пес мгновенно отреагировал на опасность и кинулся защищать своих маленьких хозяев. Питбуль в итоге убил змею, однако она перед этим успела несколько раз укусить его, сообщает телеканал.

Инцидент произошел в доме семьи Ричардсон. После происшествия собаку отвезли в местную ветеринарную клинику, однако спасти пса не удалось. По словам Гэри и Джины Ричардсон, они скорбят об утрате и благодарят Зевса за спасенные жизни их сыновей

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