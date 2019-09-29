Конкурс программистов "Цифровой прорыв" установил рекорд Гиннесса по числу участников

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Финал конкурса IT-специалистов, программистов и дизайнеров "Цифровой прорыв", завершившийся в воскресенье в Казани, установил мировой рекорд по числу участников. Об этом в ходе торжественной церемонии закрытия конкурса в международном выставочном центре "Казань Экспо" объявила официальный судья Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаси.

"28 сентября этого года автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" была подана заявка и предпринята попытка установить мировой рекорд по самому массовому хакатону в мире, - сказала она. - Согласно правилам, я провела проверку всех поданных документов. Для меня честь объявить, что мировой рекорд Гиннесса по самому массовому хакатону в мире установлен АНО "Россия - страна возможностей".

Как ранее сообщил ТАСС директор АНО "Россия - страна возможностей", прежний рекорд был поставлен в августе прошлого года в Саудовской Аравии (2 950 человек). В Казани собрались более 3 тыс. человек.

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей" - стартовал 3 апреля. Всего на участие в нем были подано 66 474 заявки из всех регионов России. Его финальный этап проходил с пятницы по воскресенье в "Казань Экспо". Участие в нем приняли более 600 команд.

Задания по выбранным направлениям готовили федеральные и региональные министерства, Счетная палата РФ, "Ростелеком", Федеральная налоговая служба, Росстат, ПАО "Газпром нефть", госкорпорация "Росатом", МТС и "Мегафон".

Цели конкурса

Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления "Сенеж".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент России.