Дождь с порывистым ветром ожидается в Москве в понедельник

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Облачая погода с дождем и порывистым ветром ожидается в Москве в понедельник. Воздух прогреется до 15 градусов. Об этом рассказали в прогнозе Гидрометцентра.

В Московском регионе днем будет облачно, дождь. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба. Температура в Москве поднимется до 13-15 градусов, по области - до 10-15 градусов.

Ночью также будет ветрено. Порывы ветра могут достигать 17 м/с. В столице температура воздуха составит 11-13 градусов, в Подмосковье - 9-14 градусов.