В Хабаровском крае выплаты после паводка получили около 7 тыс. человек

ХАБАРОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края перечислили пострадавшим от паводка жителям региона почти 100 млн рублей, компенсации получили около 7 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона в понедельник.

"Почти 100 млн рублей перечисли власти Хабаровского края пострадавшим от паводка. Средства позволили оказать помощь 6876 жителям региона, чьи дома и имущество повредила вода. При этом 6387 человек получили единовременную помощь по 10 тыс. рублей, а 489 граждан - выплату в размере 50 или 100 тыс. рублей за частичную или полную утрату имущества", - говорится в сообщении на сайте правительства края.

Всего, по данным оценочных комиссий, помощь будет оказана в общей сложности 15 тыс. человек. Больше половины из них - жители Комсомольска-на-Амуре, который наиболее сильно пострадал от наводнения. Средства перечисляются ежедневно, деньги переводят на карты Сбербанка и ВТБ, также их можно получить в почтовых отделениях.

Сложная гидрологическая ситуация в Хабаровском крае сохраняется с конца июля, были подтоплены десятки населенных пунктов. Основная волна паводка в регионе уже прошла, однако в воде все еще остаются 103 жилых дома, 778 приусадебных и 2114 дачных участков. Так, подтоплены 90 домов в поселке Хорпинский и пять домов в поселке Малая Хапсоль Комсомольска-на-Амуре. Также водой залиты один дом в селе Пивань, четыре - в селе Нижние Халбы, один - в поселке Молодежный Комсомольского района. Еще два дома пострадали в Николаевском районе в селе Красное.

"Вода будет покидать территорию региона очень медленно, так как практически повсеместно почва переувлажнена. Однако в Николаевске-на-Амуре, а это последняя точка подтоплений, уже пройдена неблагоприятная отметка в 250 см. Поэтому негативных последствий там больше не будет. Учитывая, что новых дождей не прогнозируют, можно утверждать, что паводок в этом году завершается", - говорится в сообщении со ссылкой на Хабаровский гидрометцентр. В конце прошлой недели гребень амурского паводка прошел Николаевск-на-Амуре и сместился в Амурский лиман. Но уровень воды у города пока не опускается. В понедельник с утра он зафиксирован на отметке 240 см. На этом же значении уровень стоял и сутками ранее. На остальном протяжении Амура вода убывает.