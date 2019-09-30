Профильный комитет Госдумы 10 октября обсудит законопроект о значимых информресурсах

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 10 октября обсудит в формате расширенного заседания законопроект об интернет-ресурсах, значимых для информационной структуры РФ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба комитета.

"Планируется обсуждение законопроекта, которым предлагается ввести понятие "значимого информационного ресурса сети Интернет" и установить требование к таким ресурсами иметь не более 20% иностранного участия в уставном капитале", - проинформировали в пресс-службе.

Как ожидается, в мероприятии примут участие депутаты Госдумы, представители органов исполнительной власти и общественных объединений, эксперты отрасли.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 26 июля депутатом от "Единой России" Антоном Горелкиным. Согласно документу, признаваться значимыми для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных будут "некоторые сервисы, которые активно используют пользователи, находящиеся на территории РФ". Решение об этом будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора.

Согласно законопроекту, предлагается ограничить 20% иностранное владение такими информационными ресурсами, при этом нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу. Как отмечал в разговоре с ТАСС автор инициативы, законопроект касается в том числе "Яндекса", в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.