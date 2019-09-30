Власти Пензенской области направят 5 млн рублей на создание площадок для санавиации

ПЕНЗА, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Пензенской области планируют создать девять площадок для санавиации, которые начнут работу в регионе в 2020 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"Мы включены в программу по созданию санавиации на 2020 год. Планируем построить девять вертолетных площадок - одну в Пензе, еще восемь - в районных центрах: Никольске, Башмаково, Белинском, Земетчине, Кузнецке, Сердобске, Каменке и Нижнем Ломове. На эти цели из бюджета региона будет направлено более 5 млн рублей", - отметил Белозерцев.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, стоимость строительства вертолетной площадки в Пензе составит около 2 млн рублей, каждая площадка в районном центре обойдется почти в 400 тыс. рублей.

По словам Белозерцева, регион не будет закупать технику для санавиации, вопрос ее дислокации пока решается. "Технику мы не закупаем, и есть определенные вопросы, где будут дислоцироваться вертолеты, это пока не решено. Как вариант, в Москве, в Нижнем Новгороде, в Саратове. Время подлета ведь тоже очень важно, это тот вопрос, который мы сейчас прорабатываем", - сказал глава региона.

В сентябре 2018 года первый замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева во время рабочей поездки в Пензенскую область предложила создать подразделение санитарной авиации на базе единого регионального центра экстренной медпомощи, где уже функционируют станция скорой медицинской помощи, единые диспетчерские службы и контакт-центры, а также медицинский учебный центр и центр медицины катастроф. По ее словам, создание санавиации в Пензе необходимо, так как в регионе высокие показатели смертности от ДТП.