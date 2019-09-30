В Ингушетии для развития туризма и ремесленничества откроют "Город мастеров"

МАГАС, 30 сентября. /ТАСС/. Ассоциация ремесленников Ингушетии планирует создать в республике "Город мастеров" - площадку, развивающую ремесленничество и туризм в регионе. Об этом ТАСС в понедельник рассказал руководитель ассоциации Адам Галаев.

"Идея создания "Города мастеров" появилась еще полгода назад. Я представил свой проект на "Машуке" (молодежный форум - прим. ТАСС) и выиграл грант в 1 млн рублей. Наш "Город мастеров" станет площадкой работы ремесленников, местом, где школьники и студенты смогут научиться чему-то новому, а туристы - больше узнать о нашем регионе и его людях, талантах", - сказал Галаев.

Каждому ремесленнику по инструменту

Ассоциация была создана в 2018 году, рассказал Галаев. Ремесленники в Ингушетии сталкиваются со многими проблемами, но среди них можно выделить три основные. "Самая большая проблема - отсутствие хороших инструментов. Ремесленники здесь по большей части работают кустарным методом, арендуя оборудование", - отмечает он.

Вторая проблема - школьные уроки труда, на которых ребята почти ничем не занимаются. "Если бы дети больше знали о разных видах ремесла, возможно, из них получились бы хорошие инженеры, специалисты. И они могли бы сделать свой вклад в развитие региона", - считает Галаев.

"Третья проблема - туризм. Многие сувенирные изделия, которые здесь продают туристам, производятся в соседних регионах: в Кабардино-Балкарии, Дагестане. Я думаю, наши ремесленники могли бы производить продукцию не хуже, могли бы зарабатывать на этом", - отметил глава ассоциации.

От кузницы до гончарной мастерской

Площадка "Город мастеров" будет включать в себя мастерские, в которых для ремесленников будет установлено все необходимое оборудование. Здесь также будут проводиться групповые занятия с детьми, экскурсии для туристов.

"Здесь будут располагаться мастерские: начиная с кузницы и заканчивая ткацкими мастерскими, гончарными. Мы будем работать с университетами, колледжами и школами. Раз в неделю педагоги будут приводить своих учеников на экскурсии и мастер-классы. Если будут ребята, которые проявят интерес к определенному ремеслу, мы создадим специальные группы. Они смогут заниматься интересными им вещами на постоянной основе", - сказал Галаев.

Все экскурсии и мастер-классы планируется сделать бесплатными. "Мастера будут бесплатно заниматься с детьми и взрослыми, взамен они бесплатно получат инструменты, которые не могут приобрести из-за их дороговизны. Весь день они смогут пользоваться ими по своему усмотрению, создавать произведения и зарабатывать", - отметил руководитель ассоциации.

Ассоциация достигла договоренности с комитетом по туризму республики о включении "Города мастеров" в туристические маршруты Ингушетии.

"Туристы также смогут приходить к нам, знакомиться с нашей историей, они своими глазами смогут увидеть, как создается то или иное изделие, или под чутким руководством мастера поучаствовать в процессе создания. В итоге туристы получают новые впечатления - это положительно сказывается на турпотоке, дети учатся, а ремесленники зарабатывают. Для республики это большой плюс", - добавил собеседник агентства.

О планах

По словам Галаева, останавливаться на достигнутом он не собирается, впереди - участие в новых конкурсах и форумах.

"Для начала мы откроем три мастерские. "Машук" - не предел, я буду участвовать во всевозможных конкурсах, чтобы поставить на ноги наш проект. Хочу сделать самую большую площадку на Северном Кавказе. Надеюсь также сделать что-то на стыке ремесел, может, мы откроем новое ремесло, новые направления. Каждый