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В Гидрометцентре рассказали, когда автовладельцам стоит задуматься о смене резины

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, обычно необходимость смены резины на "зимнюю" наступает в начале ноября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Столичным автовладельцам пока что рано "переобувать" машину, задуматься о смене летней резины на зимнюю стоит в начале ноября. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Еще рано. Настолько рано! Обычно это [необходимость смены резины на "зимнюю"] наступает в начале ноября. Не раньше", - сообщил он.

По словам Вильфанда, задумываться о смене резины стоит, когда дневные и ночные температуры опустятся до пяти градусов мороза, либо появится снежный покров.

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