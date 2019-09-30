В Гидрометцентре рассказали, когда автовладельцам стоит задуматься о смене резины

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Столичным автовладельцам пока что рано "переобувать" машину, задуматься о смене летней резины на зимнюю стоит в начале ноября. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Еще рано. Настолько рано! Обычно это [необходимость смены резины на "зимнюю"] наступает в начале ноября. Не раньше", - сообщил он.

По словам Вильфанда, задумываться о смене резины стоит, когда дневные и ночные температуры опустятся до пяти градусов мороза, либо появится снежный покров.