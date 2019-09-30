Специалисты обнаружили холодильник, от которого шел ток к батареям в жилом доме Воронежа

ВОРОНЕЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управляющей компании (УК) "Мастер", обслуживающей в Воронеже дом с попавшей под напряжение отопительной системой, обнаружили холодильник, ставший причиной подачи электроэнергии к батареям. Для жильцов двух подъездов проведут полную замену электропроводки, сообщила журналистам пресс-служба компании.

Воронежские коммунальные службы 29 сентября обесточили и отключили подачу газа в двух подъездах девятиэтажного дома 92 на улице Хользунова в Воронеже из-за жалоб жителей на появление электричества в системе отопления. Порядка 115 человек были эвакуированы, в доме отключили электричество и газ. Специалисты обнаружили, что батареи в двух подъездах замкнуло в одну электрическую цепь, и пришлось снять один радиатор, чтобы ее разомкнуть. Позже людям разрешили вернуться в жилье, а специалисты начали проверку внутридомового электрооборудования.

"Сегодня в присутствии представителя Государственной жилищной инспекции по Воронежской области были произведены замеры силы тока в квартирах и выявлено отсутствие заземления некоторых электроприборов. Так, в одном из жилых помещений при включенном холодильнике оборудование показало сразу 20 вольт на отопительном приборе рядом. Вероятнее всего, активное использование дополнительного электрооборудования и привело к появлению электричества на батареях", - процитировала пресс-служба компании слова директора УК "Мастер" Дмитрия Фурсова.

По данным пресс-службы, в двух подъездах проведут полную заменену общедомовой электропроводки.

Как добавила пресс-служба администрации города Воронежа, газоснабжение двух подъездов пока не восстановлено. "Проводится обследование системы газоснабжения, обследуется работоспособность вентиляционных каналов, после завершения этих работ можно будет восстановить газоснабжение. Это зависит от того, как быстро специалисты смогут попасть в квартиры", - процитировала пресс-служба мэрии Воронежа слова руководителя городского управления ЖКХ Дмитрия Соломахи.