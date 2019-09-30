В Дагестане начнут ставить диагнозы с помощью искусственного интеллекта

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Калужская IT-компания "Медицинские скрининг системы" запустит в Дагестане пилотный проект по анализу медицинских изображений при помощи искусственного интеллекта. Меморандум о сотрудничестве подписан с Минздравом и Минкомсвязи республики в понедельник на интернет-форуме "РИФ. Кавказ" в Махачкале.

"Одно из соглашений, которое было подписано, <…> заключается в том, что теперь весь архив медицинских изображений обезличено будет анализироваться искусственным интеллектом, и будут выноситься <…> проекты диагнозов. <…> Мы как один из пилотных регионов ее обкатаем в этом году и посмотрим, как это скажется на благополучии каждого из нас, ранней диагностики опаснейших заболеваний, таких как рак", - сказал журналистам министр информации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей Снегирев на форуме.

По его словам, цифровые технологии, которые используются в сфере здравоохранения за рубежом, обеспечивают постановку диагноза с точностью в 93%. "В нашем случае технология отечественная выдает 99%", - подчеркнул министр, добавив, что основную работу по реализацию проекта планируется начать следующем году.

В Министерстве здравоохранения Дагестана уточнили, что речь идет о чтении цифровых рентгенограмм и томограмм. "Все снимки также будут стекать в центральный архив медицинских изображений, созданный Минздравом Республики Дагестан. К этому архиву подключат и новую систему, где она будет считывать все изображения снимков пациентов. В случае подозрения на злокачественное новообразование система отправит сообщение доктору с рекомендацией обратить внимание на ту или иную зону у пациента", - сообщили в пресс-службе министерства.

Пятый российский интернет-форум "РИФ. Кавказ", посвященный вопросам цифровизации экономики и государственного управления, проходит в парке "Россия - моя история" в Махачкале 29-30 сентября. Форум проводится с 2015 года и является одним из самых крупных региональных IТ-событий России. Организатором форума выступает Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана.