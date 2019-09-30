Владимиру Урину вручен в Москве японский орден Восходящего солнца

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Владимир Урин получил в понедельник в Москве одну из высших наград Японии - орден Восходящего солнца. Церемонию награждения провел в своей резиденции посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки.

"Очень рад приветствовать генерального директора Большого театра Владимира Урина на вручении ему ордена Восходящего солнца от имени Его Величества императора Японии", - начал свою речь посол. Он напомнил, что в 1956 году Советский Союз и Япония подписали декларацию о мирном сотрудничестве. Уже через год с дружественным визитом в Японию была отправлена балетная труппа Большого театра. Гастроли прошли с огромным успехом, с тех пор балет Большого стал желанным гостем в этой стране.

Посол отметил, что впервые более чем за 60 лет, которые связывают ГАБТ и Японию, орден вручают генеральному директору Большого театра. Тоехиса Кодзуки особо обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому, присутствовавшему на церемонии, и поблагодарил за то, что легендарные "Русские сезоны" возродились и впервые прошли в 2017 году именно в Японии, в их рамках также состоялись гастроли Большого театра.

Дипломат также отметил успех церемонии открытия перекрестного Года России и Японии в мае 2018 года. Он пошутил, что успех Года зависит от церемонии открытия, добавив, что особый успех у зрителей вызвало совместное выступление японских барабанщиков и солистов Большого театра. Посол добавил, что в рамках перекрестного Года России и Японии, который стал крупнейшим проектом в истории культурных связей двух стран, прошло более 600 мероприятий, их посетили 1,6 млн зрителей.

"За вклад в развитие обменов в области сценического искусства и укрепление дружеских связей между Японией и Россией генеральному директору Государственного академического Большого театра России Владимиру Урину присуждена одна из высших наград Японии - орден Восходящего солнца (Золотые лучи с шейной лентой)", - резюмировал дипломат и перешел к церемонии награждения, вручив орден и специальный патент к нему, печать на который поставлена в императорском дворце.

Орден всему Большому театру

"Прежде всего, хочу поблагодарить за врученный мне высокий орден Японии, - сказал в ответном слове Владимир Урин. - Я, конечно, хорошо понимаю, что эта награда принадлежит всему коллективу Большого театра, который многие десятилетия сотрудничает с Японией. Это оценка того вклада, который сделал Большой театр в развитие российско-японских отношений".

Он добавил, что в Японии совершенно уникальная публика, которая с особым теплом принимает спектакли Большого театра. "Так что выступать перед такими зрителями - наивысшее удовольствие", - признался руководитель ГАБТ. "Дальнейшее укрепление отношений для нас естественно и поддержано с обеих сторон. Будем делать все, чтобы наше сотрудничество еще больше укреплялось и развивалось", - заверил Урин и сообщил, что в ноябре 2020 года артисты Большого театра обязательно поедут с гастролями в Японию.

Мединский поздравил генерального директора ГАБТ с наградой, сказав, что награда это не только знак отличия и уважения, но и знак особых отношений между странами. Он напомнил, что в этом году Россия и Япония принимают совместную Театральную олимпиаду. "Хотелось бы поблагодарить руководство Японии за высокую награду, присужденную генеральному директору Большого театра Владимиру Урину, которая, конечно же, воспринимается как аванс еще большего культурного обмена между нашими странами", - заключил Мединский.

Орден Восходящего солнца был учрежден в 1875 году, он имеет восемь степеней. Со второй половины прошлого века им были награждены более 50 граждан СССР и России, в основном деятели науки и искусства, востоковеды, исследователи Японии. Среди них - музыканты Мстислав Ростропович и Валерий Гергиев, режиссер Юрий Любимов, танцовщики и балетмейстеры, народные артисты СССР Борис Акимов и Владимир Васильев.