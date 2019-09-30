Онкоцентр Блохина: конфликт между руководством и врачами остается неразрешенным

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Недавняя смена руководства Научного исследовательского института детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н. Н. Блохина могла бы остаться незаметной для широкой общественности, если бы 26 врачей одновременно не объявили о желании написать заявления об увольнении. Основными причинами, по словам онкологов, стали сокращение зарплат и давление со стороны нового начальства.

Смена руководства и сокращения

В июне 2019 года на пост директора НИИ ДОиГ была назначена Светлана Варфоломеева, ранее работавшая в ведущем центре детской онкологии, гематологии и иммунологии - НМИЦ им. Дмитрия Рогачева. В августе, спустя два месяца руководства Варфоломеевой, в СМИ появилась информация том, что в онкоцентре Блохина планируются массовые сокращения, вплоть до освобождения 700 ставок. Однако в центре пояснили, что сокращаться будут только вакантные ставки, а не уже работающие сотрудники.

В начале сентября ситуация начала набирать новые обороты. Теперь речь шла о намерении онкологов из НИИ ДОиГ уволиться по собственному желанию. В обращении врачей, имеющимся в распоряжении телеканала РЕН ТВ, сообщалось, что новый руководитель Варфоломеева "создала в коллективе напряженную обстановку, принуждая сотрудников писать заявления по собственному желанию".

Тогда же в онкоцентре им. Блохина повторили, что ни о каких увольнениях речи не идет, и никто из сотрудников не подвергается психологическому давлению. По словам Варфоломеевой в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, в НИИ ДОиГ, наоборот, идет набор специалистов - не только детских онкологов, но и кардиологов, неврологов, реабилитологов.

В Минздраве России, в свою очередь, заверили, что разбираются с ситуацией. Как пояснили тогда в пресс-службе министерства порталу "Будущее России. Национальные проекты", для этого создана специальная комиссия с участием выдающихся детских онкологов, "для прояснения ситуации и нормализации обстановки".

Флешмоб родителей

На прошлой неделе родители пациентов онкоцентра организовали флешмоб в защиту врачей под слоганом "Спасите детский институт". Родителей напугала появившаяся в СМИ информация о якобы массовом увольнении врачей. Как сообщило издание "Вести.ру", организаторы флешмоба считают, что основной причиной сложившейся ситуации в НИИ ДОиГ является приход Варфоломеевой и ее активные преобразования в работе института. Врачи перестали проводить контрольные приемы детей, а также больше времени уделяют совещаниям и бюрократическим заботам, "времени и сил на само лечение детей у медиков не остается". Последней же каплей, по словам родителей, стала информация об увольнении замдиректора по научной и лечебной работе НИИ детской онкологии и гематологии Георгия Менткевича.

Директор центра онкологии им. Блохина, профессор Иван Стилиди в ответ на флешмоб 26 сентября провел встречу с родителями, где заверил присутствующих, что об увольнении Менткевича речь не идет. У руководства есть к нему определенные претензии, однако в качестве наказания можно ограничиться выговором. "Я дождусь результатов комиссии [Минздрава РФ], и он получит выговор. Я не планирую его увольнять, у него масса работы. Он увлекся политическими играми, ему будет сделано строгое замечание", - сказал Стилиди на встрече с родителями, запись которой имеется в распоряжении ТАСС.

Говоря о претензиях по поводу снижения зарплаты врачей, Стилиди признал, что в июле их доходы упали, но заверил, что по итогам года все стабилизируется и размер будет равен указанному в указе президента РФ от 2012 года, который гласит, что врачи должны получать 200% заработной платы от средней по региону.

Врачи ставят ультиматум

В понедельник на видеохостинге Youtube появилось видео, в котором врачи НИИ детской онкологии и гематологии заявили о готовности уволиться, в случае если новый директор Варфоломеева не будет отстранена от должности. Кроме того, специалисты потребовали обеспечить прозрачность начисления зарплаты и аудита новых корпусов клиники, строительство которых "тянется уже 20 лет". В ролике указано, что, если требования коллектива не будут услышаны, уволятся 26 сотрудников центра. При этом одна из участниц видеобращения - детский онколог НИИ Наталья Субботина - также сообщила об увольнении Менткевича.

Советник директора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Н. Н. Блохина Владимир Поляков сообщил в понедельник журналистам, что ситуация, происходящая в НИИ ДОиГ, является штатной и обычной для смены руководителя. "Ничего такого радикального, криминального, что вызвало такую реакцию. Я бы сел за стол переговоров, нужно приходить к какому-то консенсусу, а не быть обиженными", - сказал он.

В защиту Варфоломеевой также выступил и директор онкоцентра Иван Стилиди. По его словам, новый директор НИИ детской онкологии и гематологии ужесточила дисциплину, проводит обновление работы подразделений, а также указала некоторым сотрудникам на конфликт интересов, возникающий в связи с тем, что они являются учредителями благотворительного фонда.

По его словам, заявивший в числе других об увольнении замдиректора по научной и лечебной работе НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич "провоцирует людей на увольнение, что, по сути, говорит о том, что дети будут оставлены без врачебной помощи". Однако Стилиди назвал подобные заявления "спекуляцией" и заверил, что доступность медицинской помощи детям с онкозаболеваниями ограничена не будет - уже есть договоренности с детскими онкоцентрами в Москве и Петербурге.

Призыв к Минздраву

Комментируя ситуацию о желании врачей уволиться, в пресс-службе НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты", что сотрудники продолжают работать, ни одного заявления об уходе врачей из центра в отделе кадров нет. Там также добавили, что руководство онкоцентра обратилось к Минздраву России и Национальной медицинской палате с просьбой дать правовую оценку действиям сотрудников центра, требующих смены руководства и угрожающих увольнением.

Отреагировать на ситуацию Минздрав в понедельник также призвал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не пришло ли время для разрешения ситуации в "ручном режиме". В Кремле рассчитывают, что министерство примет меры для прояснения ситуации с зарплатами и других претензий сотрудников онкцоцентра.

Как сообщил в понедельник журналистам директор онкоцентра им. Блохина Стилиди, комиссия Минздрава работает в центре уже две недели. Заключение по итогам проверки планируется представить 6 октября.