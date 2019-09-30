МЧС начинает Всероссийскую тренировку по гражданской обороне

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Всероссийская двухдневная тренировка по гражданской обороне, в рамках которой пройдут учебные эвакуации и ликвидация последствий условных ЧС, начинается во всех регионах страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС в 10:00 1 октября будет дан старт масштабной двухдневной Всероссийской тренировке по гражданской обороне", - сказал представитель министерства. Она пройдет в два этапа. На первом будут отработаны практические действия в условных зонах возникновения крупномасштабных ЧС и аварий, развернуты системы управления на всех уровнях, отработаны вопросы оповещения и сбора руководящего состава Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), будут выполнены практические мероприятия по приведению в готовность сил гражданской обороны.

"По замыслу тренировки, на втором этапе на фоне возникновения крупномасштабных ЧС на территории РФ пройдет эвакуация населения в безопасные районы, будет организована работа по жизнеобеспечению населения", - рассказали в МЧС. Кульминацией станут учения в Обнинске в Калужской области, где на нескольких точках будут отработаны на практике следующие задачи: организация курсов гражданской обороны, санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий, мероприятия по проведению эвакуации населения, обеспечению людей средствами индивидуальной защиты, а также организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС.

"Цель тренировки - достижение высокой слаженности в работе руководителей, органов управления, сил РСЧС и гражданской обороны при ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствование приемов и способов защиты населения от ЧС, повышение устойчивого функционирования объектов при чрезвычайных ситуациях", - рассказали в министерстве. Представитель МЧС уточнил, что в тренировке примут участие представители Администрации президента РФ, Совета безопасности, правительства, федеральных, региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, государственных корпораций и компаний.

Всероссийская тренировка завершится 2 октября, в преддверии Дня гражданской обороны, который отмечается 4 октября.