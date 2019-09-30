В России вступают в силу новые правила, запрещающие использовать открытый огонь на балконе

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Новые правила противопожарного режима, запрещающие в том числе использовать открытый огонь на балконах квартир, вступают в действие на территории России с 1 октября.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, они допускают курение на балконах и лоджиях, если оно не создает угрозы пожарной безопасности, в случае же возникновения пожара по вине курильщика его привлекут к ответственности.

Другие изменения затрагивают медицинские учреждения, а также кинотеатры, которые теперь обязаны перед сеансом транслировать информацию о правилах безопасного поведения и путях эвакуации.

Курить можно, но осторожно

26 сентября МЧС России сообщило, что правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима, которыми "запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц". Таким образом, поясняли в МЧС, граждане не вправе будут жарить на балконах шашлыки, зажигать свечи и, в принципе, курить. Позже министерство разъяснило, что постановление правительства не запрещает курение на балконе и лоджии, если оно не создает угрозу пожарной безопасности. "Курить на балконе можно, если это не угрожает возникновением пожара. В случае же возгорания из-за неосторожного курения курильщик будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, поэтому необходимо помнить об ответственности перед законом, своей безопасности и безопасности окружающих", - пояснили в МЧС.

Директор департамента надзорной деятельности МЧС Ринат Еникеев уточнил, что изменение правил ни в коем случае не направлено на борьбу с курильщиками и преследует одну единственную цель - повысить культуру безопасности. "Поправки в постановление правительства РФ преследуют цель формирования культуры безопасности и культуры потребления табака. Не только неосторожное обращение при курении ведет к последствиям, сопряженным с причинением вреда жизни и здоровью людей на пожарах, но также и жарка шашлыков, использование огня для готовки пищи на балконах и лоджиях, а также петарды", - сказал он.

Еникеев пояснил, что теперь истинные виновники пожара будут привлекаться к ответственности, в том числе отвечать в рамках гражданского судопроизводства, возмещая тот вред, который они причинили свои соседям. В МЧС уточнили, что в случае пожара из-за нарушений правил предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП ("Нарушении требований пожарной безопасности"), для физических лиц сумма штрафа может составить до 5 тыс. рублей. Кроме того, неосторожные действия с открытым огнем могут привести и к уголовно-правовому наказанию, если из-за брошенного окурка или искры из мангала сгорят, к примеру, несколько квартир или погибнет человек.

Новые противопожарные правила одобрили в Кремле и Минздраве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что многие пожары имеют весьма трагические последствия, поэтому любая спасенная жизнь оправдывает такие решения. Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай отметил, что запрет на открытый огонь на балконе, установленный постановлением правительства РФ по инициативе коллег из МЧС России, очень важен.

Последствия пожаров

По данным МЧС, существует пять основных причин пожаров на балконах - неосторожность при курении, разведение огня в мангале, запуск пиротехники, неисправность электроприборов и повреждение электропроводки. При этом количество пожаров на балконах и лоджиях растет из года в год. В 2016 году их произошло 907, в 2017 году - 1478, в 2018 году - 1964, а с начала 2019 года уже возникло 1823 пожара. В пятерке лидеров находятся Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Башкирия, Челябинская область. Только в этом году от пожаров на балконах погибли 12 человек, 135 получили травмы. В 60 процентов случаев возгорания произошли из-за неосторожного курения. В МЧС рассчитывают, что изменения в правила противопожарного режима помогут снизить и количество пожаров, и погибших в них, и материальный ущерб.

МЧС России запустила в социальных сетях всероссийскую акцию "Не допусти открытый огонь на балконе!", в рамках которой просит поделиться пользователей историями о том, как чье-то неосторожное обращение с огнем на балконе привело к трагическим последствиям. Первые ее результаты показали, что с такими случаями сталкивались 48% опрошенных.

Изменения для кинотеатров и больниц

Запрет на использование открытого огня на балконах не единственное изменение в правилах противопожарного режима. Необходимость в одном из них возникло после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове в 2018 году. С 1 октября кинотеатры обязаны информировать зрителей о правилах пожарной безопасности. Перед началом сеансов в кинозалах должны транслировать речевое сообщение либо демонстрировать видеосюжет о порядке действий при пожаре. Кроме того, зрителям расскажут о направлениях эвакуационных путей и выходов, а также расположении первичных средств пожаротушения.

Для многих кинотеатров это не станет новшеством. Сразу же после пожара в "Зимней вишне" прежний глава МЧС Владимир Пучков потребовал показывать социальные ролики по действиям при ЧП и пожарах перед киносеансами, и еще тогда киносети эту инициативу поддержали. 19 апреля 2018 года МЧС и Министерство культуры подписали совместное обращение к руководителям регионов с предложением проинформировать кинозалы и кинотеатры о необходимости неукоснительного соблюдения требований пожарной безопасности, а перед началом сеансов в рамках социальной рекламы в аудио- и видеоформатах информировать зрителей о правилах пожарной безопасности.

Что касается больниц, если ранее палаты для детей и тяжелобольных размещались строго на первом этаже, то теперь предусмотрено преимущественное их размещение на первом этаже. Также в подвальных и цокольных этажах медицинских организаций запрещено размещать любые мастерские, склады и кладовые, не предусмотренные проектной документацией.

Согласно изменениям в правила, с 1 октября на объектах с ночным пребыванием людей организуется круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, но это не касается торговых объектов.