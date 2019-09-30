В РФ теперь можно перевозить детей в автобусах только с пристегнутыми ремнями безопасности

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Постановление правительства России, которое устанавливает новые требования при перевозке детей автобусами, вступает в силу со вторника, 1 октября 2019 года. Документ определяет требования как к организаторам поездок, так и к сопровождающим лицам и перевозчикам. Главное - теперь детей можно перевозить в автобусах только с пристегнутыми ремнями безопасности. Кроме того, упрощается процедура организации детских перевозок.

Ремни безопасности

Обязательное требование использовать ремень безопасности при перевозке детей автобусами ранее распространялось только на международные рейсы. Теперь, со вступлением в силу постановления, все перевозки без исключения будут осуществляться с обязательным оснащением ремнями безопасности. Кроме того, как отмечал вице-премьер Максим Акимов, ответственность за то, чтобы все дети были пристегнуты, будет возложена на сопровождающих их взрослых.

Глава правительства Дмитрий Медведев в связи с этим подчеркивал, что "надо только, чтобы это все соблюдалось". "Надо, чтобы произошло реальное оснащение автобусов средствами безопасности, чтобы можно было пристегиваться, чтобы за этим следили и сами перевозчики, и сопровождающие. Это коллективная задача", - указывал он.

Со своей стороны в Госавтоинспекции отмечали, что, согласно постановлению, сопровождающие детей лица перед началом движения автобуса и в процессе перевозки обязаны будут контролировать не только то, чтобы дети пристегнулись ремнями безопасности, но и то, чтобы они не поднимались с мест и не передвигались по салону автобуса во время движения.

Новые требования к перевозчикам

Вступившее в силу постановление также упрощает организацию детских перевозок. В частности, речь идет о снижении административной нагрузки на перевозчиков и организаторов перевозок. Так, из требований к документу о маршруте перевозки теперь исключена необходимость указывать информацию о наименовании юридического лица или фамилии, имени и отчестве индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, а также о графике движения и расчетном времени перевозки.

Кроме того, с 3 лет до 90 дней сокращен срок хранения оригиналов документов о перевозке. "Исключение здесь составляют перевозки, во время которых произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими: здесь срок хранения оригиналов документов оставлен без изменений и составляет 3 года", - уточнили в Госавтоинспекции.

Также из требований к перевозчикам исключена непрерывность стажа работы в качестве водителя транспортного средства категории D не менее одного года на дату начала перевозки как условие допуска к управлению автобусом. "К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются водители, имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории D не менее одного года. Также с 2 дней до 24 часов сокращен срок подачи уведомления в Госавтоинспекцию о планируемой перевозке в городском и пригородном сообщениях. В случае перевозки в междугородном сообщении срок подачи уведомления уточнен и составляет 48 часов", - рассказали в ГИБДД.

Финансовая сторона вопроса

Обязательное использование ремней безопасности при перевозке детей в автобусах не должно привести к удорожанию поездок и повлиять на их доступность во всех регионах страны. Такое мнение в связи с введением новых требований при перевозке детей автобусами высказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Никакие меры не будут лишними в том, что касается безопасности детей, она должна быть максимальной, поэтому поддерживаем это решение [установить новые требования]. И в то же время важно, чтобы это не привело к удорожанию перевозок, не сказалось на доступности поездок для детей во всех регионах страны", - сказала она.