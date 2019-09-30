Оклады судей и правоохранителей увеличатся с 1 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Оклады сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможни, уголовно-исполнительной системы, а также судей повышаются с 1 октября.

Согласно постановлению правительства, с учетом уровня инфляции с 1 октября на 4,3% повышаются оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, а также таможенных органов. Средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В то же время, согласно указу президента России, с 1 октября в 1,043 раза повышаются должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ. В указе президента отмечалось, что оклады судей повышаются "в целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия".